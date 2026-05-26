André Ventura. Passos Coelho "podia dizer mais e devia clarificar mais"

"Temos capacidade de falar, de convergir, mas não vamos estar de acordo em todas as matérias", acrescentou o líder do Chega.









Passos Coelho aprovoeitou para criticar a falta de ritmo das medidas do Governo.



Para o ex-primeiro-ministro, as lideranças politicas têm que ter coragem para tomar medidas, sem estarem apenas a pensar nas eleições. Precisamente, os dois conversaram durante o lançamento do livro apresentado pelo antigo primeiro-ministro.Passos Coelho aprovoeitou para criticar a falta de ritmo das medidas do Governo.Para o ex-primeiro-ministro, as lideranças politicas têm que ter coragem para tomar medidas, sem estarem apenas a pensar nas eleições.

"Temos ouvido o senhor engenheiro José Sócrates a falar, eu prefiro ouvir o doutor Pedro Passos Coelho", comentou André Ventura, sobre o recente regresso do ex-primeiro-ministro social-democrata à cena política, marcado por críticas ao executivo de Luís Montenegro.À margem do lançamento sobre a revisão da Constituição, no qual Passos Coelho também marcou presença, André Ventura defendeu esta ocasião como uma oportunidade de falar com os jornalistas, opinando que", devendo "dizerem o que pensam".Palavras que, a seu ver, devem ser proferidas em "eventos públicos" e não à porta fechada. Nesse sentido, Pedro Passos Coelho "podia dizer mais e devia clarificar mais".Ventura gostaria também de ouvir o ex-primeiro-ministro sobre a descida da idade da reforma, requerida pelo partido para dar aval à nova legislação laboral avançada pelo governo. Passos Coelho tem-se mostrado contrário à medida.Rejeitando a ideia de que irá tentar convencer Passos Coelho, o líder do Chega afirmou que "eu tento dar os meus argumentos ao país, o país é que escolhe, o país é que vota", sublinhando a "capacidade de convergir" de ambos.Apesar de não concordarem em tudo, "temos muitas proximidades", afirmou.André Ventura gostava também de ouvir Passos Coelho sobre outros temas, como a reforma da Justiça e a revisão constitucional e, particularmente, as supeitas lançadas sobre o SIRESP, que "merecem a atenção de todos".