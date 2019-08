António Costa admite manter geringonça para governar

Ao invés rejeita uma coligação formal com ministros do PEV, do PCP, do BE no Governo.



Em entrevista à estação de televisão TVI, na quarta-feira à noite, o líder do Partido Socialista e atual primeiro-ministro explicou que a melhor solução não passará por uma coligação formal mas sim continuar com o bom casamento partidário.



Costa explicou que só dessa forma foi possível ter existido consenso em decisões importantes para o país.