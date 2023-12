António Costa. "Ainda não tenho idade para meter os papéis para a reforma"

Sobre a Operação Influencer, o ainda secretário-geral diz que só sabe informação do processo a partir da comunicação social. "Não faço a menor ideia se anda se não anda".



Questionado sobre se irá participar na campanha, António Costa diz que irá fazer "o que o secretário-geral do PS entender que devo fazer".

O líder cessante socialista afirmou que não dará conselhos de bancada ao seu sucessor, nem tão pouco andar por aí a opinar sobre a situação política.



Interrogado sobre qual a prioridade política que sugere para o novo secretário-geral do PS, António Costa começou por responder de forma seca: "Aquela que ele escolher".



"Não vou ficar aqui a dar conselhos de bancada. A minha etapa está corrida. Não vou andar por aí a opinar e a dizer o que os outros devem ou não fazer, a escrever artigos. Estou de consciência tranquila, desejo o maior sucesso àquele que me suceder a partir de sábado", declarou.



Segundo António Costa, se o novo líder alguma vez o questionar sobre um determinado tema, dará a sua opinião "com todo o gosto. Mas não vou dar conselhos de bancada. Essa não é a minha tarefa".

António Costa falava aos jornalistas após votar em Lisboa nas eleições para a escolha do novo secretário-geral do PS, que decorrem até sábado e que são disputadas entre as candidaturas de José Luís Carneiro, Pedro Nuno Santos e Daniel Adrião.





