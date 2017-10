Partilhar o artigo António Costa diz que reforma não é separar mas unir e somar para evitar as tragédias deste ano Imprimir o artigo António Costa diz que reforma não é separar mas unir e somar para evitar as tragédias deste ano Enviar por email o artigo António Costa diz que reforma não é separar mas unir e somar para evitar as tragédias deste ano Aumentar a fonte do artigo António Costa diz que reforma não é separar mas unir e somar para evitar as tragédias deste ano Diminuir a fonte do artigo António Costa diz que reforma não é separar mas unir e somar para evitar as tragédias deste ano Ouvir o artigo António Costa diz que reforma não é separar mas unir e somar para evitar as tragédias deste ano