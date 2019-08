António Costa promete mais autonomia à Madeira

O secretário-geral do PS discursou esta tarde em Machico, onde lembrou que o país vai enfrentar dois momentos eleitorais decisivos (regionais madeirenses e legislativas), mas o partido nao exige "um cheque em branco", porque apresenta programas eleitorais concretos.



"Não exigimos um cheque em branco. Temos um programa para a República e para a Região", disse António Costa no comício em Machico, na zona oeste da Madeira, local escolhido pelo partido pela primeira vez para fazer a `rentrée` política nacional do partido nesta região autónoma.



O responsável socialista salientou que face às eleições regionais de 22 de setembro e nacionais de 06 de outubro, o PS apenas pede "mais força para encetar o programa de governo na República e na Região".



"Costa amigo, a Madeira está contigo" foi uma das frases entoadas pelos elementos da Juventude Socialista durante o discurso, às quais respondeu: "Madeira, amiga, o Costa está convosco".