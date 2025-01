António Costa quer reforçar combate aos traficantes de pessoas

O presidente do Conselho Europeu recorda que Portugal é um país de emigração e de imigração e defende a necessidade assegurar canais legais para combater os traficantes. António Costa afirma que no último ano houve uma redução de 42 por cento de entradas de imigrantes na Europa. São declarações exclusivas à RTP numa entrevista gravada quarta-feira, antes de ser conhecida a entrevista em que Pedro Nuno Santos assumiu erros do PS em relação às politicas de imigração.