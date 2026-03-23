Política
Assunção Cristas defende licenças de parentalidade iguais para pai e mãe
A antiga presidente do CDS e antiga ministra Assunção Cristas defende licenças de parentalidade iguais para pai e mãe como política para aumentar a natalidade no país.
A antiga ministra esteve esta tarde num painel sobre o tema durante as Jornadas Parlamentares do CDS, que decorrem na Assembleia da República.
Autora de um relatório sobre natalidade elaborado há quase 20 anos, Assunção Cristas fala em pressão dos jovens e diz que as mães continuam a ser penalizadas.
Amanhã, terça-feira, o encerramento das jornadas dos populares fica a cabo do actual líder do partido e ministro da Defesa, Nuno Melo.
Autora de um relatório sobre natalidade elaborado há quase 20 anos, Assunção Cristas fala em pressão dos jovens e diz que as mães continuam a ser penalizadas.
Amanhã, terça-feira, o encerramento das jornadas dos populares fica a cabo do actual líder do partido e ministro da Defesa, Nuno Melo.