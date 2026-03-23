Assunção Cristas defende licenças de parentalidade iguais para pai e mãe

A antiga ministra esteve esta tarde num painel sobre o tema durante as Jornadas Parlamentares do CDS, que decorrem na Assembleia da República.Autora de um relatório sobre natalidade elaborado há quase 20 anos, Assunção Cristas fala em pressão dos jovens e diz que as mães continuam a ser penalizadas.Amanhã, terça-feira, o encerramento das jornadas dos populares fica a cabo do actual líder do partido e ministro da Defesa, Nuno Melo.