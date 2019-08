Assunção Cristas reclama uma política de centro-direita para o país

Assunção Cristas revelou a sua ideia na apresentação do programa eleitoral do partido.



O CDS apresentou o programa eleitoral ao início da noite de quinta-feira, à porta da sede do partido, em Lisboa.



A grande bandeira dos centristas é a redução de impostos.



O coordenador do programa eleitoral Adolfo Mesquita Nunes acusa o Partido Socialista e o Governo de terem dois pesos e duas medidas: para aumentar funcionários públicos não há crise mas para baixar impostos o Governo fala numa crise que está a chegar.





Adolfo Mesquita Nunes na apresentação do programa eleitoral do CDS.O partido promete baixar o IRC para 17 por cento já em 2020.O CDS também defende a redução do IRS ao longo da próxima legislatura e uma reforma profunda da educação.