"Assunto delicado". Lei da nacionalidade vai ser tema nos encontros de Lula com Seguro e Montenegro





Roberto Abdalla acrescentou em resposta à agência Lusa, numa conferência de imprensa em Brasília, que este tema vai ser tratado como "assunto delicado" e de "interesse" por Lula da Silva aquando dos encontros com o homólogo António José Seguro, bem como com o primeiro-ministro, Luís Montenegro. O tema "é um assunto delicado" e "há sim um interesse da parte brasileira de tratar deste assunto", apontou o embaixador brasileiro.





"Há o interesse da parte brasileira de tratar desse assunto porque persistem desafios decorrentes das mudanças recentes na lei de imigração por parte Portugal", declarou.





A 1 de abril passado, o Parlamento português aprovou um novo decreto de revisão da Lei da Nacionalidade e um novo diploma de alteração ao Código Penal após chumbo do Tribunal Constitucional e reapreciação pela Assembleia da República.





Admitindo discordâncias neste tema, Ricardo Abdalla acredita que Portugal e Brasil "têm um canal aberto sobre esse assunto" e que conversam de forma "muito franca" ao buscar "o bem-estar" das duas comunidades.





c/ Lusa

De acordo com o embaixador Roberto Abdalla, a nova lei da nacionalidade é um dossier que vai estar em cima da mesa durante a visita do presidente brasileiro a Portugal, no próximo dia 21 de abril.