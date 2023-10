O aumento está previsto para o Imposto Único de Circulação nos carros com matrícula anterior a 2007.

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, disse que, mesmo com esse eventual recuo, o Orçamento do Estado para 2024 vai continuar a ser profundamente injusto em termos fiscais.



O líder comunista considerou ainda que há condições para travar a reprivatização da TAP, que diz ser um crime económico e político.