Partilhar o artigo Avelino Ferreira Torres, antigo autarca do Marco de Canaveses, morreu aos 74 anos Imprimir o artigo Avelino Ferreira Torres, antigo autarca do Marco de Canaveses, morreu aos 74 anos Enviar por email o artigo Avelino Ferreira Torres, antigo autarca do Marco de Canaveses, morreu aos 74 anos Aumentar a fonte do artigo Avelino Ferreira Torres, antigo autarca do Marco de Canaveses, morreu aos 74 anos Diminuir a fonte do artigo Avelino Ferreira Torres, antigo autarca do Marco de Canaveses, morreu aos 74 anos Ouvir o artigo Avelino Ferreira Torres, antigo autarca do Marco de Canaveses, morreu aos 74 anos