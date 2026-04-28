Base das Lajes: "seria ingénuo, se estivesse otimista da possibilidade de alguma alteração"

desfavorável” para Portugal, “temos de compreender que existem ambientes para diálogo e negociação com lealdade” e que esta não é a melhor altura dado que os EUA estão evolvidos em conflitos internacionais. Apesar de defender que o entendimento que sustenta a relação dos dois países acerca da Base das Lajes ser "” para Portugal, “” e que esta não é a melhor altura dado que os EUA estão evolvidos em conflitos internacionais.

A revelação é feita pelo Presidente do Governo Regional dos Açores ao podcast da Antena 1,José Manuel Bolieiro diz que tem "s”.”, ironiza a editora de política da Antena 1, Natália Carvalho. “” e sorri.O social-democrata recusa que o Governo do Continente esteja a ser “”. Assegura que das conversas que tem tido com o Ministro dos Negócios Estrangeiros percebe que “estamos a ser prudentes e leais”.

“Há um problema nas contas públicas dos Açores”

Certo é que o Governo da República, entenda-se Lisboa, não está a mostrar muita pressa em fazer a revisão da lei”, espicaça a editora de política da Antena 1, Natália Carvalho. “Eu, pelo contrário tenho pressa!”, responde José Manuel Bolieiro. Recusa que a redução de impostos na região tenha contribuído para piorar as contas públicas do arquipélago ou a vida dos açorianos. Diz mesmo que os açorianos estão a beneficiar de uma redução fiscal, que tem gerado mais receita, que diminuiu a o risco de pobreza e o número de pessoas a receber o Rendimento Social de Inserção (RSI) e que aumentou a empregabilidade. E recusa, por isso, uma regressão na política fiscal para equilibrar as contas publicas. ”, espicaça a editora de política da Antena 1, Natália Carvalho. “”, responde José Manuel Bolieiro.do arquipélago ou a vida dos açorianos. Diz mesmo que os açorianos estão a beneficiar de uma redução fiscal, que tem gerado mais receita, que diminuiu a o risco de pobreza e o número de pessoas a receber o Rendimento Social de Inserção (RSI) e que aumentou a empregabilidade. E r

José Manuel Bolieiro não tem dúvidas: “”, mas, ainda assim, admite que “”.O Presidente do Governo Regional culpa as consecutivas revisões da Lei das Finanças das Regiões Autónomas.”, critica.

“Nem falar baixinho nem alto”

”, defende o Presidente dos Açores quando se refere às negociações para o subsídio de mobilidade.José Manuel Bolieiro acredita que o assunto está agora a resolver-se apesar de “Defende uma solução semelhante à Tarifa Açores, um regime de transporte aéreo e marítimo no qual os residentes pagam um valor máximo de 60 euros ida e volta para viagens interilhas e no máximo 119 euros em viagens entre os Açores e o Continente (pagando os estudantes 89 euros).Na sua opinião esta solução deve ser acompanhada com regulação por parte do Estado que evite “”.O Presidente do Governo Regional dos Açores acredita que o Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, será sensível à proposta. “”, afirma.

Privatização do handling da SATA: “empregos que existem são necessários”

. A garantia é deixada no podcast da Antena 1,, pelo Presidente do Governo Regional dos Açores.O processo prevê que este setor de atividade da empresa passe a funcionar como uma empresa autónoma da SATA, conforme exigido pela Comissão Europeia.Apesar da cisão e privatização, José Manuel Bolieiro assegura que “”.Ainda assim, a editora de política da Antena 1, Natália Carvalho, insiste: “”. “”, responde Bolieiro.. “”. Acrescenta que o setor público empresarial regional está muito difícil de repor e o grupo SATA mais ainda.

Bolieiro não tem “nem pessimismos nem otimismos” sobre privatização da Azores Airlines

será intransigente” se não houver propostas aceitáveis. Nesta entrevista Bolieiro garante que não existe o risco de vender abaixo do valor estratégico da companhia e garante que o Governo “” se não houver propostas aceitáveis.

” afirma José Manuel Bolieiro que admite não ter “” sobre a privatização da Azores Airlines.É suposto a empresa ser alienada até ao final do ano, conforme decisão da Comissão Europeia. Depois de uma primeira fase não ter assegurado a garantia dos interesses da região, o Governo dos Açores aprovou um novo procedimento de negociação direta para a alienação da maioria do capital social da Azores Airlines, e o Presidente do arquipélago prefere, para já, abster-se de falar sobre o assunto, por entender que é “”.

Turismo: “é provável que possa haver instabilidade”

O turismo nos Açores já não é o que era. Nos últimos seis a sete meses o número de turistas tem vindo a descer. O Presidente do Governo Regional assume aquilo a que chama de”.”, diz e admite que o preço dos voos “”.Para fazer face a essa tendência, o Governo dos Açores garante que está a desenvolver com o setor privado”, sem concretizar do que fala.Admite que Portugal é um destino turístico atraente em termos de garantia de segurança, mas “”.José Manuel Bolieiro admite: “”.Tendo em conta que, neste momento, só a TAP e a Sata fazem ligações para os Açores, “”, admite José Manuel Bolieiro.Defende também que qualquer decisão estratégica de negócios tem de garantir a sustentabilidade das duas empresas, ao mesmo tempo que “” até porque, são um segmento importante do turista do arquipélago., relembra, por se tratar de uma empresa privada.No entanto Bolieiro assume que “n”.

Não há coligação PSD/CDS/PMM nas próximas eleições

”, adianta o social-democrata José Manuel Bolieiro.Aos microfones da rádio pública o social-democrata faz questão de esclarecer por diversas vezes: “”. E garante que nenhum partido da coligação (PSD, CDS-PP e PPM) está melindrado, até porque o acordo previa isso mesmo.José Manuel Bolieiro garante que “” as relações com o Vice-Presidente da região, Artur Lima, que é também presidente do CDS-PP dos Açores. Mas avisa: “”.Refere a jornalista: "”. “”, responde Bolieiro.”, conclui.Entrevista conduzida por Natália Carvalho, editora de política da Antena 1.