BE acusa Costa de estar zangado com o país

O Bloco de Esquerda avisa o Governo que recusa habituar-se à maioria absoluta do PS. É a resposta à entrevista do primeiro-ministro. Num almoço-comício, em Lisboa, Catarina Martins criticou as opções de António Costa perante a inflação. Para a coordenadora do Bloco , não fazem sentido quando o crescimento económico está acima do previsto.