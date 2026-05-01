BE apela à mobilização para a greve geral convocada pela CGTP

O coordenador do Bloco de Esquerda (BE) considerou "é particularmente importante que nesta batalha tão forte que está a ser feita contra o pacote laboral, haja a mobilização de todos os trabalhadores, sindicalizados e não sindicalizados".

José Manuel Pureza falava aos jornalistas depois de cumprimentar, em frente à sede do partido, a manifestação do Dia do Trabalhador, promovida pela CGTP-IN em Lisboa.

O bloquista disse que este apelo se dirige "a toda a gente".

"É muito importante que as centrais sindicais se juntem, mas é muito importante que todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras, sindicalizados e não sindicalizados, se juntem numa grande greve geral, que vai ser ela que vai derrotar na sociedade o pacote laboral. Neste contexto seria incompreensível que a UGT não se juntasse a esta greve geral", defendeu.

Pureza considerou que "o pacote laboral está na iminência de ser derrotado".

"Já foi derrotado pelas forças sociais, é muito importante que agora haja uma derrota política inequívoca do pacote laboral", sustentou.

Sobre a mensagem do Presidente da República no Dia do Trabalhador, o coordenador do BE considerou que as palavras de António José Seguro "são relevantes no sentido de dizer que a dignidade do trabalho é indispensável para a dignidade humana".

"É uma realidade, nada a opor, pelo contrário, é bom que haja um Presidente da República a dizer isso. Mas isto faz-se de prática, isto faz-se de decisões concretas. E eu estou convencido de que se a força dos trabalhadores for grande, nem sequer vai ser preciso António José Seguro ser coerente com aquilo que prometeu, que é vetar o pacote laboral, que não vai resistir até lá", afirmou.

O antigo deputado criticou as alterações à legislação laboral que o Governo quer ver aprovadas, considerando que penalizam os trabalhadores e retiram-lhes rendimentos, "numa altura em que a inflação está em valores muito altos, em que o custo de vida está em valores muito altos".

A CGTP convocou hoje, quando se assinala o Dia do Trabalhador, uma greve geral para 03 de junho, contra as alterações que o Governo quer introduzir na legislação laboral.