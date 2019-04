Partilhar o artigo BE propõe fim de todas as taxas moderadoras e das parcerias público-privadas Imprimir o artigo BE propõe fim de todas as taxas moderadoras e das parcerias público-privadas Enviar por email o artigo BE propõe fim de todas as taxas moderadoras e das parcerias público-privadas Aumentar a fonte do artigo BE propõe fim de todas as taxas moderadoras e das parcerias público-privadas Diminuir a fonte do artigo BE propõe fim de todas as taxas moderadoras e das parcerias público-privadas Ouvir o artigo BE propõe fim de todas as taxas moderadoras e das parcerias público-privadas