Foto: António Pedro Santos - Lusa

Mariana Mortágua debateu as prioridades políticas e económicas do país. A reunião surge depois de a Coordenadora do Bloco de Esquerda ter anunciado os custos das seis prioridades do partido para a campanha eleitoral.

À margem desse encontro, Mariana Mortágua criticou as políticas de direita e falou sobre as mudanças que o secretário-geral do PS tenciona introduzir.