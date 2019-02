Bloco de Esquerda foi fundado há 20 anos

A voz de Sérgio Godinho cantou as lutas do Bloco de Esquerda durante várias campanhas.



Um hino não oficial, onde não cabem as lutas todas - o Bloco também é a canabis, o aborto, os direitos LGBT. E também é Robles, crises internas e dissidências.



O Bloco de Esquerda faz 20 anos: nasceu da junção de elementos da Política 21, da UDP e do o PSR, forças de uma esquerda de protesto nas ruas, que teve outra ambição.