Bloco de Esquerda lamenta rejeição do PS a inquérito sobre utilização das Lajes: "Posicionamento do PS é errado"

No programa Entre Políticos, o deputado socialista João Torres repetiu a ideia expressada pelo líder parlamentar Eurico Brilhante Dias e afirmou que está em causa uma “humilhação de escala planetária” na sequência das declarações do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio - que elogiou Portugal pela utilização da Base das Lajes no contexto do conflito com o Irão - , mas afastou a necessidade de um inquérito na Assembleia da República.





“Escrutínio, sim. Prestação de esclarecimentos, sim. Mas, não me parece que devamos partir já para uma CPI. Isso, do meu ponto de vista, não faz sentido neste momento”, disse o vice-presidente do grupo parlamentar do PS.





João Torres refere ainda que os socialistas não estão a questionar a existência de um acordo entre os EUA e Portugal para a utilização da Base das Lajes, mas as autorizações dadas pelo Governo ao abrigo do enquadramento legal existente.





O Governo tem manipulado a opinião pública com declarações como a de que se limita a cumprir a lei como sempre cumpriu. Isso é manipular a opinião pública”, acusou o deputado, que levantou ainda dúvidas sobre a atuação do Governo nos dias que antecederam os ataques ao Irão, questionando se Portugal teve conhecimento atempado dos movimentos militares norte-americanos: “Não compreendemos como é que, perante um movimento tão anormal de aeronaves, nós não fomos capazes de questionar o que estava ali a acontecer”. O que se passou foi grave. É grave e tem de ser apurado. Quem está a governar é o PSD e o CDS. Acho que o posicionamento do PS é errado”, afirmou o deputado Fabian Figueiredo. ”, acusou o deputado, que levantou ainda dúvidas sobre a atuação do Governo nos dias que antecederam os ataques ao Irão, questionando se Portugal teve conhecimento atempado dos movimentos militares norte-americanos: “”.Já o BE lamenta a posição do PS face ao anúncio da criação de uma comissão parlamentar de inquérito e defende que há muito por explicar: “”, afirmou o deputado Fabian Figueiredo.





Em declarações na RTP Antena 1, o bloquista acusou o PS de incoerência face a anteriores posições sobre o tema e recordou o histórico de utilização da base por operações norte-americanas.





“Como divergimos, em 2005, quando o PS autorizou os voos ilegais da CIA através da Base das Lajes e foram rejeitados inquéritos na Assembleia da República”, assinalou o deputado, que referiu ainda que, na altura, o Parlamento Europeu "fez o seu trabalho”, destacando a intervenção do então eurodeputado do PSD Carlos Coelho: "Teve um papel muito importante”.





O deputado do Bloco de Esquerda acrescentou que o período marcou uma utilização do território português “ao arrepio do direito internacional”, alegando que Portugal terá sido parte de uma "rede de sequestro de pessoas inocentes que foram levadas para Guantánamo”.

PSD acusa PS de colagem ao Bloco de Esquerda e considera CPI "despropositada"

No programa Entre Políticos, a deputada Regina Bastos, do PSD, deixou críticas ao PS e acusou os socialistas de estarem próximos das posições do BE em matéria de política externa e, em particular, sobre a questão da Base das Lajes.





"O PS está a adotar um posicionamento idêntico ao do Bloco de Esquerda e do LIVRE, só não apresenta a comissão parlamentar de inquérito. Tenta um certo distanciamento com o BE relativamente ao requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito, que é uma coisa absolutamente despropositada", disse.





absolutamente disponível" para prestar esclarecimentos que "ele acha que nem são devidos", porque "tudo ficou esclarecido" na audição parlamentar de 7 de Abril. defender o enquadramento legal do uso da base e de acusar e acusou o PS de politizar o tema. A deputada social-democrata assinala ainda que o ministro Paulo Rangel se mostrou "" para prestar esclarecimentos que "", porque" na audição parlamentar de 7 de Abril.Já Miguel Rangel, deputado da IL, insistiu que o intuito dos liberais é o de





”, disse, considerando “” o prolongamento do debate político: “”. O programaé moderado pelo jornalista João Alexandre.