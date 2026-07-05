Bloco de Esquerda vai propor comissão parlamentar de inquérito ao "caos" nos exames

O bloquista Fabian Figueiredo acusa o ministro Fernando Alexandre de ter ignorado as falhas no projeto piloto do ano passado, na correção do exame de filosofia, e de estar a proteger a empresa responsável pelo sistema.O Bloco de Esquerda exige ainda que os alunos não paguem a consulta e reapreciação das provas dos exames nacionais.Fabian Figueiredo acredita que esses custos podem criar situações de discriminação.Já o secretário-geral do PS insiste que Luís Montenegro deve um pedido de desculpas pelo diz ser o caos que se instalou nas escolas na sequência das falhas nos exames nacionais.José Luís Carneiro defende que o primeiro-ministro é o primeiro responsável pela equipa que escolheu para o Governo.Questionado sobre se o ministro da Educação deve demitir-se, o líder socialista diz que essa é uma decisão que cabe ao primeiro-ministro, mas volta a falar em insensibilidade por parte do Governo.