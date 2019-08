Foto| Lusa

Pedro Filipe Soares lembrou que durante a legislatura a única vez que o Governo esteve para cair foi por iniciativa do PS, fazendo referência à questão da votação quando foi para dar o tempo total aos professores.







O deputado bloquista esteve presente no segundo dia do Fórum Socialismo 2019 que decorre na escola a artística Soares dos Reis, no Porto.