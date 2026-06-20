Bugalho, Moedas e Pedro Duarte são os novos vice-presidentes do PSD

Luís Montenegro escolheu o eurodeputado Sebastião Bugalho para porta-voz do PSD e um dos novos vice-presidentes do partido. O líder social-democrata e primeiro-ministro anunciou este sábado as listas aos órgãos nacionais, que são eleitos este domingo no Congresso Nacional que decorre em Anadia.Hugo Soares continuará como secretário-geral do PSD e Sebastião Bugalho será também porta-voz do partido.Na comissão permanente, o órgão mais restrito da direção, vão manter-se como vice-presidentes a antiga ministra Leonor Beleza - que continuará primeira vice -, bem como Alexandre Poço e Inês Palma Ramalho.Deixam as vice-presidências do PSD Carlos Coelho, que vai liderar ao Instituto Sá Carneiro, Lucinda Dâmaso, presidente da UGT, e Rui Rocha, que continuará como vogal da direção.Como vogais, Montenegro mantém os ministros Paulo Rangel, Miguel Pinto Luz, Margarida Balseiro Lopes, António Leitão Amaro E Joaquim Miranda Sarmento, bem como Fermelinda Carvalho, Helena Teodósio, Germana Rocha e Filomena Sintra.Sai da direção o antigo ministro Pedro Reis, que entra na lista da direção ao Conselho Nacional."Creio que estão reunidas as condições para que todos os delegados possam exercer o seu direito de voto e confirmar que as escolhas do presidente do partido correspondem a uma vontade largamente maioritária da nossa militância", disse.Montenegro salientou que manteve "intacta e firme" a opção de, na direção, distanciar "a capacidade militante da governação do país" (os ministros apenas têm assento na direção alargada),O presidente do PSD indicou que propôs que Pedro Alves se mantivesse como coordenador autárquico - elogiando os resultados obtidos em 2025, quando o partido recuperou a maioria das câmaras no país."Eu esqueci-me do secretário-geral, que não mudou, é o Hugo Soares", acrescentou, em tom bem-disposto.c/ Lusa