Carlos César. "Geringonça" permitiu avanços que de outra forma seria mais difícil

Lusa

Para Carlos César, a atual solução governativa permitiu avanços em diversas áreas, que se assim não fosse seria muito mais difícil de concretizar.



O presidente do PS afirma, em entrevista à Antena 1, que a geringonça foi “uma convergência governativa sem precedentes, que permitiu a estabilidade de um projeto governativo".



O presidente do Partido Socialista não fecha também a porta a um apoio do partido a uma eventual recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa às Presidenciais do próximo ano.