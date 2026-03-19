Carlos César volta a ser candidato a presidente do PS mas antecipa "maior recato público"

"Tinha confidenciado a alguns camaradas que não tencionava continuar no cargo, mas decidi aceitar voltar a ser candidato à presidência do partido, correspondendo ao pedido insistente nesse sentido do secretário-geral agora reeleito [José Luís Carneiro], e de outros camaradas, com as mais diversas sensibilidades, que igualmente me fizeram chegar esse apelo", respondeu Carlos César à agência Lusa quando questionado sobre se seria de novo candidato ao cargo.

Entre os nomes dos apoiantes à sua candidatura - cuja eleição decorre em congresso e por proposta de um mínimo de 5% de delegados eleitos -- estão o ex-líder do PS Pedro Nuno Santos, o presidente honorário do PS Manuel Alegre, o ex-presidente do parlamento Eduardo Ferro Rodrigues e os ex-ministros Duarte Cordeiro, Mariana Vieira da Silva, Fernando Medina, Alexandra Leitão ou João Soares, bem como os ex-deputados Sérgio Sousa Pinto e Ascenso Simões.

"Em circunstâncias anteriores, exerci o cargo com maior visibilidade e intervenção pública, numa fase, porque o secretário-geral do partido ocupava funções de Governo e eu próprio era líder parlamentar, e, numa fase seguinte, pelas circunstâncias extraordinárias ocasionadas com a vacatura na liderança do partido", referiu.

Com o PS afastado do Governo e a vida interna decorrendo com normalidade, Carlos César considerou que "o presidente tem, ou deve ter, uma posição de maior recato público, sem prejuízo da sua magistratura de influência, tendencialmente desenvolvida com discrição, em defesa do melhor discernimento e da unidade e coesão no partido".

"É o que agora acontece", antecipou.

O 25.º Congresso Nacional do PS decorre nos dias 27, 28 e 29 de março, em Viseu, depois de José Luís Carneiro ter sido reeleito secretário-geral do PS, de novo sem oposição, nas diretas do passado fim de semana.