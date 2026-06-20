Carlos Eduardo Reis diz que Governo deve "envolver o PS no diálogo" e alerta para o risco de eleitorado "não distinguir entre PSD e Chega"

Carlos Eduardo Reis diz que "quando não gostamos das críticas, temos de saber encaixá-las para seguirmos em frente"

Foi eleito presidente da distrital do PSD em Braga, terra de Hugo Soares, sem o apoio da direcção do partido, mas recusa o título de "voz da oposição" à actual liderança. Carlos Eduardo Reis assume, sim, que tem uma "visão relativamente diferente em algumas matérias". Em entrevista à RTP Antena 1, à margem do Congresso Nacional do PSD, que decorre este fim-de-semana, o social-democrata rejeita que Luís Montenegro chegue fragilizado à reunião magna em Anadia, distrito de Aveiro, após o chumbo do pacote laboral na Assembleia da República."A palavra fragilidade é um pouco forte, talvez menos galvanizado ou entusiasmado, diria assim", explica. Carlos Eduardo Reis rejeita "dramas" no desfecho sobre a proposta de alteração ao Código do Trabalho, "até porque demonstra um ímpeto reformista [do Governo], essa vontade que o Partido Socialista nunca mostrou".Questionado pela rádio pública sobre se a lição foi aprendida sobre um Chega que pode não ser confiável, o ex-deputado do PSD vê como "natural" que o Governo procure entendimentos no Parlamento "à esquerda e à direita". Mas destoa na estratégia adoptada por Luís Montenegro: "Eu não coloco os dois, PS e Chega, no mesmo patamar", defendendo que "o problema" é que o Governo "não tentou incluir os socialistas nestas reformas, nestes diálogos". Para Carlos Eduardo Reis, o PS "tem a responsabilidade de se sentar com aqueles que querem reformar o país".Mas será que o Governo quer sentar-se com o PS? "Acho que o Governo quer sentar-se com o PS e o PS tem de mostrar essa abertura. Se não mostrar temos nós de insistir", responde, acrescentando que "o exercício de governação é um exercício de paciência" e que não se "satisfazia" só com o Chega, mas "insistiria no envolvimento do PS" nos diálogos parlamentares.Nesta entrevista, Carlos Eduardo Reis, também vereador na Câmara Municipal de Barcelos, alerta para as consequências de negociar com o Chega matérias "tão importantes", como é o caso da Reforma Laboral. Tem o risco da "normalização" do partido liderado por André Ventura. "Aí coloca-se a questão: quem dá o abraço do urso a quem? Nós ao Chega ou o Chega a nós? Porque chega uma altura em que as pessoas já não distinguem entre os dois partidos",avisa Carlos Eduardo Reis, que em entrevistas anteriores já alertava que o Chega "quer engolir" o PSD.Questionado sobre o espírito reformista que Luís Montenegro reclama para si, o social-democrata considera que "não se pode pedir a este Governo que apresente, passados dois anos, resultados imediatos". Mas defende que é preciso "empatia" a explicar aos portugueses o que o Executivo está a fazer para transformar as suas vidas.A falta de reformismo de Luís Montenegro tem sido uma das principais críticas apontadas por Pedro Passos Coelho, que já pediu "mais ritmo" à governação. O secretário-geral do PSD, Hugo Soares, já tinha dito, em entrevista à Antena 1, que "todos os ex-líderes são bem-vindos" ao Congresso em Anadia. Carlos Eduardo Reis alinha nessa visão e defende que "alguém tão impactante na militância social-democrata, e até fora dela, teria aqui um espaço privilegiado para poder contribuir com o seu pensamento". Mas com Passos Coelho ausente da reunião magna do partido que em tempos liderou, o actual presidente do PSD/Braga entende que "quando não causam dano excessivo, as críticas podem ser uma oportunidade e são positivas"."Alguém tão impactante na palavra merece ser ouvido. Temos que saber, mesmo quando não gostamos, encaixar essas críticas para podermos seguir em frente", conclui Carlos Eduardo Reis, em entrevista à rádio pública, à margem da reunião magna, que decorre este fim-de-semana em Sangalhos, Anadia, distrito de Aveiro.