Carlos Moedas crítica Governo apesar de satisfeito com voto antecipado em Lisboa

Às 18h30, meia hora antes de fecharem as urnas, tinham votado cerca de 30 mil dos quase 38 mil inscritos para exercer o seu direito em Lisboa.



Carlos Moedas, que irá votar no dia das eleições "porque gosto", deixou elogios a todos os que colaboraram nas mesas e os parabéns a quem votou.



O presidente da Câmara de Lisboa lamentou que, apesar dos serviços da edilidades terem tentado antecipar todas as necessidades, a decisão "tardia" do executivo de António Costa quanto ao voto antecipado tenha complicado a tarefa.



"Foi extraordinário que tivesse havido um dia sem queixas", frisou, atribuindo todas as felicitações aos serviços municipais "que trabalharam dia e noite para que isto fosse possível" e apelando a novas formas de votação.