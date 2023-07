Foto: Carlos M. Almeida - Lusa

Carlos Pires sucede a Marco Capitão Ferreira, que se demitiu do Governo após ser constituído arguido por corrupção. O seu sucessor vem das secretas, tendo sido diretor do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa. O novo secretário de Estado da Defesa já integrou vários gabinetes de governos do PS e do PSD e foi adjunto de Passos Coelho.