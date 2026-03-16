Carneiro aguarda conversa com Montenegro sobre órgãos externos do Parlamento

, respondeu Carneiro aos jornalistas, à entrada para a sessão de apresentação do seu livro, quando questionado sobre o pedido de adiamento feito hoje pelo PS para a eleição dos órgãos externos da Assembleia da República.

Sobre quem tem responsabilidade de responder a este impasse, o líder do PS disse que ficou decidida "uma conversa do primeiro-ministro", Luís Montenegro, consigo e que aguarda "que essa conversa possa acontecer".

"Não é verdade, não foi isso que transmitimos ao PSD. Aquilo que entendemos é que deve haver uma representação que respeite a representação do PS e que não tire a representação do PS do Tribunal Constitucional", respondeu, quando questionado sobre a acusação feita pelo presidente do Chega, André Ventura, de que o PS recusou que o seu partido indique um nome para o Tribunal Constitucional.