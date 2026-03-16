Carneiro aguarda conversa com Montenegro sobre órgãos externos do Parlamento
O secretário-geral socialista, José Luís Carneiro, disse esta segunda-feira que aguarda uma conversa com o presidente do PSD e primeiro-ministro sobre os órgãos externos do Parlamento, recusando que seja retirada a representação do PS do Tribunal Constitucional.
Sobre quem tem responsabilidade de responder a este impasse, o líder do PS disse que ficou decidida "uma conversa do primeiro-ministro", Luís Montenegro, consigo e que aguarda "que essa conversa possa acontecer".
"Não é verdade, não foi isso que transmitimos ao PSD. Aquilo que entendemos é que deve haver uma representação que respeite a representação do PS e que não tire a representação do PS do Tribunal Constitucional", respondeu, quando questionado sobre a acusação feita pelo presidente do Chega, André Ventura, de que o PS recusou que o seu partido indique um nome para o Tribunal Constitucional.