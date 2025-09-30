Carneiro "atento" a promessas de Montenegro sobre Hospital do Algarve

Foto Tiago Petinga - Lusa

"Veio aqui ao Algarve dizer que em outubro vai lançar o concurso para o Hospital do Algarve. Estamos atentos ao compromisso assumido", disse o secretário-geral do PS, que espera que "finalmente" a região possa ter acesso a uma nova infraestrutura de saúde: "Uma obra fundamental".



Aos militantes e simpatizantes, o secretário-geral do PS lembrou ainda que o calendário está definido e que o Governo tem responsabilidades pelo avançar da obra.



"Em junho de 2024, a comissão responsável pela avaliação das condições para o lançamento do concurso do Hospital do Algarve afirmou na Assembleia da República que estava o caderno de encargos pronto para lançar a obra a concurso. Fez em junho passado um ano", disse o socialista.



Declarações em Tavira, concelho onde, em 2021, apenas 123 votos deram a vitória ao PS sobre o PSD - e a reeleição da autarca e recandidata Ana Paula Martins -, e onde, aponta José Luís Carneiro, os socialistas têm obra feita no setor da habitação.



Oportunidade para o líder do PS insistir nas críticas ao primeiro-ministro, que acusou socialistas e comunistas de, por todo o país, serem os partidos responsáveis pelo crescimento de bairros de lata.



"Lamentar as palavras tão tristes, tão desumanas do primeiro-ministro que, quando falou das pessoas que estão a viver em construções precárias e em barracas na Área Metropolitana de Lisboa, afirmou que essas barracas nascem e aparecem nos municípios socialistas e comunistas", acrescentou José Luís Carneiro, no Algarve, onde, há quatro anos, o PS venceu 12 das 16 autarquias da região.