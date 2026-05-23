Carneiro diz que Governo prejudicou o país ao manter SIRESP sem presidente

"Durante dois anos, a mais importante infraestrutura de comunicação do Estado esteve sem presidente e qual foi a notícia que soubemos ontem [sexta-feira]: o Governo foi buscar ao fim de dois anos o general Viegas Nunes para voltar a assumir a presidência", disse o secretário-geral do PS.

Em Coimbra, à entrada para uma reunião do Conselho Estratégico, o líder socialista salientou aos jornalistas que, durante dois anos, "o Governo prejudicou o interesse estratégico e crítico do país".

Segundo José Luís Carneiro, quando o PS saiu do Governo, em 2024, deixou concluído o relatório para garantir a transição tecnológica do SIRESP, num trabalho preparado pelo general Viegas Nunes.

"Foi feito um trabalho que cumpriu três objetivos: o concurso internacional que estava a decorrer, a interoperabilidade das comunicações nas regiões autónomas e o continente e conseguiu também a interoperabilidade dos serviços de comunicação civis com os militares e a Jornada Mundial da Juventude permitiu testar essa resposta", sublinhou.

"Paulo Viegas Nunes regressa à liderança da SIRESP S.A., depois de já ter exercido estas funções entre 2022 e 2024, iniciando agora um novo mandato numa fase estratégica de modernização e reforço da rede nacional de comunicações de emergência e segurança", anunciou na sexta-feira em comunicado o Ministério da Administração Interna, em comunicado.