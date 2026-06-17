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Debate quinzenal com o primeiro-ministro

Carneiro fala em queda de investimento em empresas com capacidade militar

Carneiro fala em queda de investimento em empresas com capacidade militar

O secretário-geral do PS acusa o Governo de não cumprir a promessa de aumentar a competitividade da economia portuguesa José Luís Carneiro adiantou, esta manhã, que este será um dos temas em debate no Parlamento, durante a tarde.

RTP /
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Em discussão vai estar também a polémica Revisão Laboral.

O líder do PS referiu ainda a perda de oportunidade de investimentos nas empresas, em capacidade militar, com Fundos Europeus de seis mil milhões de euros.

Declarações na visita a um Centro de Investigação na Área da Defesa, em Lisboa.
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