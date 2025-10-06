Carneiro pede reflexão sobre quais são os partidos com "provas dadas"

urante uma visita ao Porto de Abrigo da Nazaré, distrito de Leiria, José Luís Carneiro foi questionado pelos jornalistas sobre qual o comportamento que espera nas autárquicas de domingo do eleitorado que, nas eleições legislativas de maio, tornou o Chega na segunda força política no parlamento.

"As pessoas que procurem refletir nesta semana, que é muito importante essa reflexão para formar o seu juízo, a quem é que se devem as grandes conquistas na melhoria das nossas condições de vida?", desafiou.

Segundo o líder do PS, partidos como o seu "têm provas dadas" na "melhoria das condições de vida" das pessoas desde o 25 de Abril na criação de infraestruturas de água, de saneamento, de eletrificação, nos transportes escolares, na construção das escolas ou de equipamentos desportivos e culturais.

"Os que têm provas dadas são uma garantia de confiança para o futuro, com um novo impulso, com a renovação, aperfeiçoando, melhorando, corrigindo aquilo que correu mal e melhorando, tendo essa cultura de reflexão sobre aquilo que poderia ter sido feito de forma diferente, com essa humildade democrática", defendeu.

Carneiro deixou uma pergunta "àqueles que hoje aparecem com este discurso fácil", numa referência implícita ao Chega.

"Digam lá na vossa vida política, uma medida, uma proposta, uma política que tenha mudado as condições de vida das pessoas", desafiou.