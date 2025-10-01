Carneiro puxa pelo legado de Costa para lembrar "obra feita" pelo PS

Foto: Tiago Petinga - Lusa

"Eu queria, de forma direta, enviar esta reportagem para o nosso presidente do Conselho Europeu, porque, nas reuniões do Conselho de Ministros, participei muitas vezes nas conversas em que António Costa dava instruções diretas aos seus ministros para, de uma vez por todas, porem este projeto de investimento em andamento. Com alguma contundência, até", disse o líder socialista na aldeia que, até 2027, deve ficar submersa para dar lugar à nova barragem.



A construção da nova infraestrutura que, de acordo com José Luís Carneiro, será um "novo Alqueva", começou a 22 de setembro e tem um custo estimado de 222 milhões de euros. "São 13 mil hectares de nova irrigação", acrescentou.



No mesmo sentido, o líder do PS fala de uma obra de futuro e lamenta a forma como algumas vozes comentam a governação socialista.



"Causa alguma indignação quando nós, nomeadamente nas redes sociais, somos muito vilipendiados, e perguntam o que é que fizemos para o país. E, cá está um exemplo do que foi planeado, do que se encontrou com financiamento europeu e nacional para garantir o cumprir um sonho, uma aspiração com 70 anos", afirmou o secretário-geral do PS, no dia em que visitou três concelhos do distrito de Portalegre.