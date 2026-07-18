Carneiro quer esclarecimentos do primeiro-ministro sobre exames

O ministro tem de dizer à Assembleia da República o que "não disse no dia 1 de julho", quando procurou "desvalorizar o assunto", considerou José Luís Carneiro.





"A Comissão de Educação tem todas as condições para ouvir todas as entidades, para não perdermos tempo, porque a comissão de inquérito remete-nos para setembro", continuou o líder socialista.



Apesar disso, o PS não exclui "a realização de uma comissão de inquérito".



"Mas não podemos esperar pelo tempo da comissão de inquérito. O ministro tem de ser responsabilizado politicamente".









"O primeiro-ministro foi para o Mundial de futebol. Quando veio foi para um festival de música. E procurou desvalorizar um assunto grave", apontou.



E acrescentou: "Quando um ministro não responde pela responsabilidade política que lhe está atribuída, então significa que só mesmo o primeiro-ministro pode responder". Carneiro aproveitou ainda para deixar críticas ao primeiro-ministro que, quando começaram os problemas no processo dos exames, não teve "a responsabilidade de chamar o ministro e o secretário de Estado", para "saber o que se passava".apontou.E acrescentou: "Quando um ministro não responde pela responsabilidade política que lhe está atribuída, então significa que só mesmo o primeiro-ministro pode responder".





O líder do PS considera que Luís Montenegro tem de "dizer aos portugueses quantos milhares de alunos têm as provas suspensas".





"O Governo tem de assumir a sua responsabilidade", repetiu.



