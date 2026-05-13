Carneiro vai reunir-se com Montenegro esta quinta-feira

"São duas questões diferentes. Uma questão é sentar-me com o primeiro-ministro e poder dialogar sobre o país. Outra coisa é dar a nossa concordância à proposta de contrarreforma laboral do Governo. Temos a intenção de ter um encontro durante o dia de amanhã para passar em revista vários assuntos", respondeu José Luís Carneiro em entrevista esta noite à CNN Portugal.

De acordo com o secretário-geral do PS "é evidente que daí não se pode extrair a ilação de que o PS viabilizará a proposta de contrarreforma laboral do Governo".

José Luís Carneiro referiu que recebeu este convite para a reunião com Luís Montenegro na segunda-feira, recusando sentir-se melindrado com o facto de o líder do Chega, André Ventura, ter ido antes a São Bento, um encontro que aconteceu hoje,

"Tanto mais que também não importa se vai primeiro, se vai em segundo, se vai em terceiro, porque o estado de opinião do doutor André Ventura é de tal maneira gasoso que altera da manhã para a tarde e da tarde para a noite e da noite para o dia, portanto não me preocupa absolutamente nada", apontou.

O líder do PS não retirou nenhuma ilação do encontro com o Chega ter sido primeiro, registando que o chefe do executivo "teve o cuidado" de o contactar para ver se podiam "conversar sobre vários assuntos".

"Assuntos que estão na ordem do dia, que não vou naturalmente relatar, têm a ver com a reserva da conversa que iremos ter", enfatizou.