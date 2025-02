Carta aberta pede "sanção efetiva" para responsáveis por discurso de ódio no Parlamento

“O Centro de Vida Independente condena veementemente as acusações e os insultos dirigidos contra a senhora deputada Ana Sofia Antunes, apenas por ser uma pessoa com deficiência”, lê-se no documento.





Na semana passada, a deputada do Chega Diva Ribeiro dirigiu-se a Ana Sofia Antunes para dizer que esta apenas conseguia intervir “em assuntos que envolvem, infelizmente, a deficiência”.

Na ótica do Centro de Vida Independente, que luta pelos direitos de pessoas com diversidade funcional, as afirmações do Chega “constituem um ato de discriminação direta e objetiva, que resultam do capacitismo enraizado na sociedade, constituindo um crime de incitamento ao ódio e à violência, punível por lei”. “A política deve ser um espaço de debate de ideias e propostas, nunca de ataques pessoais ou discriminatórios”, lê-se na carta.





A organização frisa ainda que, ao longo de 50 anos de democracia, foi notória a “ausência das pessoas com deficiência do Parlamento português, principalmente mulheres com deficiência”, verificando-se igualmente “o afastamento relativamente aos processos decisórios e o desencorajamento para candidaturas e eleição de deputados e deputadas com deficiência”.“Este episódio representa, promovendo a nossa exclusão e segregação”, refere a carta.

O Centro de Vida Independente defende que, “independentemente das crenças políticas, todas as pessoas presentes na Assembleia da República merecem ser tratadas com dignidade e respeito, de acordo com as regras fundamentais de um país democrático”.

"Postura neutra" de Aguiar-Branco criticada

A missiva aproveita para condenar "a postura neutra" do presidente da Assembleia da República. A carta aberta, subscrita por 700 pessoas a título individual e cerca de 60 coletivos dos diversos movimentos sociais, foi remetida ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, ao presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, e ao presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, "no sentido de tomarem as diligências adequadas".