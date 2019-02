CDS acusa Costa de virar à esquerda e fazer "uma certa bloquização"

Lusa18 Fev, 2019, 10:38 | Política

A remodelação tem "uma nota ideológica", "reforça uma ala muito à esquerda, o que traduz uma certa bloquização do PS", afirmou à Lusa Nuno Melo, que é também cabeça de lista do CDS-PP às europeias, à margem de uma ação de pré-campanha para as eleições de 26 de maio, depois de viajar desde Torres Vedras, de comboio.

Melo deu o exemplo de Pedro Nuno Santos, que subiu a ministro, para ilustrar o que considera "o reforço de uma perspetiva ideológica muito à esquerda no PS".

São governantes que, "basicamente, no discurso, não de diferenciam muito da Catarina Martins [líder do Bloco de Esquerda] ou mesmo do Jerónimo de Sousa (líder do PCP)", afirmou.

O candidato europeu e vice-presidente do CDS considerou preocupante esta "deriva à esquerda do PS" e lamentou que neste executivo de António Costa não existam hoje do "velho PS" dirigentes como Almeida Santos ou Mário Soares, um dos fundadores do partido em Portugal.