CDS chama ao parlamento ordens e diretores clínicos

Lusa12 Set, 2017, 17:02 | Política

"Entende o grupo parlamentar que toda esta situação é consequência da manifesta incapacidade do senhor ministro da Saúde para negociar com as classes profissionais do setor", argumentam os centristas no requerimento apresentado na comissão parlamentar de Saúde.

Em conferência de imprensa no parlamento, a deputada do CDS-PP Isabel Galriça Neto disse que o partido não está a posicionar-se relativamente ao protesto dos enfermeiros ou à legalidade da sua greve, mas a "chamar a atenção para aquilo que ela revela".

"Mal seria se o CDS não estivesse preocupado com as questões de saúde. Há consistência e congruência em acompanhar o estado de saúde dos portugueses", afirmou Isabel Galriça Neto.