CDU acredita em manter vereação na Câmara do Porto
A CDU quer continuar a ser a voz da população na Câmara do Porto. Para isso o líder do PCP está apostado em manter um lugar na vereação da autarquia.
A CDU aposta em Diana Ferreira que sucede à histórica comunista Ilda Figueiredo.
Paulo Raimundo acredita que a CDU vai reforçar a votação para impedir que o Porto se transforme num "resort turístico vendido às fatias".
A candidata Diana Ferreira diz que vai lutar por uma cidade mais justa, mais solidária e inclusiva. Considera que o Porto está marcado por desigualdades, pela negação de direitos, e perante a crise da habitação considera um insulto o conceito de rendas moderadas de Luís Montenegro.