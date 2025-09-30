CDU acredita em manter vereação na Câmara do Porto

A CDU aposta em Diana Ferreira que sucede à histórica comunista Ilda Figueiredo.





Paulo Raimundo acredita que a CDU vai reforçar a votação para impedir que o Porto se transforme num "resort turístico vendido às fatias".





A candidata Diana Ferreira diz que vai lutar por uma cidade mais justa, mais solidária e inclusiva. Considera que o Porto está marcado por desigualdades, pela negação de direitos, e perante a crise da habitação considera um insulto o conceito de rendas moderadas de Luís Montenegro.