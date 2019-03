CDU troca Miguel Viegas por linguista Sandra Pereira como "n.º 2"

Lusa06 Mar, 2019, 14:29 | Política

Na lista, encabeçada pelo eurodeputado e vereador em Lisboa João Ferreira, continua a constar em terceiro lugar o atual deputado no Parlamento Europeu João Pimenta Lopes, enquanto o primeiro elemento dos ecologistas surge em quarto posto: a professora de 36 anos Mariana Silva, membro do Conselho Nacional e da Comissão Executiva do PEV.

A agora segunda posicionada, Sandra Pereira, tem 42 anos e é investigadora no Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, dirigente da Associação de Bolseiros de Investigação Científica (ABIC) e membro da direção do sector intelectual da Organização Regional de Lisboa do PCP.

A colocação dos candidatos cumpre assim a lei da paridade que estipula um mínimo de representação de 33,3% de cada um dos sexos sem que haja "mais de dois candidatos do mesmo sexo colocados consecutivamente", ao contrário do atual trio comunista no Parlamento Europeu, composto por João Ferreira, Miguel Viegas e Pimenta Lopes.

Ainda segundo a candidatura, Miguel Viegas "terá uma intervenção particularmente centrada nas eleições para a Assembleia da República de outubro próximo, encabeçando a lista da CDU pelo distrito de Aveiro, circulo eleitoral que assume uma crescente importância".

A atual deputada Diana Ferreira, 38 anos e membro da comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, surge no quinto lugar da lista de candidatos a Estrasburgo e Bruxelas.