Centristas "vão a jogo" na revisão constitucional

"O CDS vai a jogo na revisão constitucional", adiantou o líder do partido no seu discurso no encerramento do 32.º congresso do CDS-PP, que decorreu no sábado e hoje, em Alcobaça (distrito de Leiria).

"Quando a questão agora se colocar, o CDS, independentemente da entrega à AD, vai participar de forma autónoma no próximo processo de revisão constitucional, defendendo o que defendemos sempre, que a Lei Fundamental deve ser um documento ideologicamente neutro, representativo de todas as sensibilidades, não só das socialistas e capaz de congregar e não desunir", afirmou.

Nuno Melo indicou que o partido vai criar um grupo de trabalho "liderado por constitucionalistas reconhecidos", em coordenação com o grupo parlamentar, para trabalhar nessa proposta.