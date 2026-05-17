Centristas "vão a jogo" na revisão constitucional
O presidente do CDS-PP anunciou este domingo que o partido "vai a jogo" na revisão constitucional e apresentará um projeto autónomo no qual vai propor que a Lei Fundamental seja um documento "ideologicamente neutro".
"O CDS vai a jogo na revisão constitucional", adiantou o líder do partido no seu discurso no encerramento do 32.º congresso do CDS-PP, que decorreu no sábado e hoje, em Alcobaça (distrito de Leiria).
"Quando a questão agora se colocar, o CDS, independentemente da entrega à AD, vai participar de forma autónoma no próximo processo de revisão constitucional, defendendo o que defendemos sempre, que a Lei Fundamental deve ser um documento ideologicamente neutro, representativo de todas as sensibilidades, não só das socialistas e capaz de congregar e não desunir", afirmou.
Nuno Melo indicou que o partido vai criar um grupo de trabalho "liderado por constitucionalistas reconhecidos", em coordenação com o grupo parlamentar, para trabalhar nessa proposta.