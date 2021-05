Champions. Reabertura de fronteiras explica o que se passou no Porto, diz Costa

Questionado sobre a autoridade que o Governo tem, depois deste episódio, para pedir aos portugueses o cumprimento das regras sanitárias, António Costa argumentou que não é pelo facto de não se cumprirem que as regras passam a ser “ilegítimas”.



Sem querer comentar as palavras do Presidente da República, que apontou críticas ao Governo, o chefe de Governo admitiu esta segunda-feira, numa declaração a partir do Parlamento, que não gostou de ver as imagens deste fim de semana, mas que estas foram “repetidas em loop” pelas televisões, “criando a ilusão que eram imagens continuadas”.



António Costa destaca que não se pode confundir os “12 mil adeptos que os clubes podiam trazer em regime bolha” com os turistas que chegaram ao país na sequência da abertura das fronteiras, sendo alguns deles apoiantes dos clubes.



De acordo com o primeiro-ministro, mais de nove mil adeptos vieram em regime de bolha. Os restantes acabaram por vir de forma espontânea, uma vez que as fronteiras foram reabertas.

Costa recusou ainda as críticas de “Portofobia”, destacando que os festejos não ocorreram só no Porto, mas também no Algarve ou noutros locais onde havia turistas ingleses.



Em resposta aos jornalistas sobre o que falhou por não se ter acautelado a questão da abertura das fronteiras, o primeiro-ministro respondeu: “Não podemos querer simultaneamente turistas e depois dizer que não gostamos dos turistas”, sublinhou.



Sobre o que pode mudar depois do sucedido, António Costa admitiu que é necessário melhorar a comunicação: “Temos de dar melhor informação aos turistas que nos visitam”. O chefe de Governo destaca que mesmo os líderes de outros países “ficam surpreendidos por em Portugal haver um nível tao elevado de utilização da máscara” e que noutros países da Europa “isso é raro” e as regras não são as mesmas.



Por isso, o folheto entregue aos turistas, que atualmente alerta apenas para a utilização da máscara em espaços fechados, irá também agora incluir a informação sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras na via pública.