Chega adia congresso, Ventura pede "união" e que se evite "dessintonia"

André Ventura já anunciou que será recandidato à liderança e abriu o Conselho Nacional a falar para dentro, com apelos à "união" e "responsabilidade".





“Não vos estou a pedir que desistam daquilo que são. Não vos estou a pedir que abdiquem daquelas que são as vossas convicções. Não vos estou a pedir que abdiquem das vossas ambições. Não vos estou a pedir sequer que abdiquem das vossas aspirações internas", afirmou o líder do Chega, recuperando aquele que foi o seu lema de campanha nas últimas legislativas. "Hoje e no próximo congresso pedir-vos-ei essa oportunidade, não contra mim, mas para juntos vencermos por Portugal”.





O líder do Chega insiste na mensagem, com uma comparação direta ao presidente do PSD. “Luís Montenegro disse que sabia que havia pessoas no PSD que não concordavam com ele e por isso que os seus adversários saíssem da toca e viessem à luta. Eu não vos quero propor que venham à luta, eu quero-vos propor que nos juntemos por Portugal nestes próximos meses", acrescentou.





No Fórum Lisboa, sede da Assembleia Municipal de Lisboa, André Ventura não nomeou diretamente os problemas internos que o Chega tem enfrentado a nível autárquico, com a saída de vereadores eleitos nas eleições de outubro. Ainda assim, fez questão de dizer que não quer ruído interno, alertando para os riscos de o partido se tornar “secundário” para os portugueses.