Chega admite avançar com comissão de inquérito a mandatos de Luís Neves na PJ

O anúncio foi feito por André Ventura esta quarta-feira à tarde à entrada para uma reunião com a bancada do Chega. O líder do Chega diz que há motivos suficientes para refletir sobre um inquérito parlamentar.André Ventura voltou a pedir uma posição do primeiro-ministro e do Presidente da República sobre Luís Neves e considera que está em causa uma "degradação das instituições".Nos últimos dias, o presidente do Chega anunciou ter enviado uma carta ao primeiro-ministro a apelar a que demita o o ministro da Administração interna. André Ventura diz que ainda não teve qualquer resposta.