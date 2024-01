Chega. André Ventura reeleito presidente com 98,9% dos votos

"Temos, portanto, o nosso presidente eleito, doutor André Ventura", afirmou, sem referir o número de votos, apenas as percentagens.Após o anúncio, os delgados começaram a aplaudir de pé e a gritar "Ventura, Ventura", que entrou na sala pouco tempo depois.André Ventura foi eleito para um mandato de três anos, que pode ser prolongado, de acordo com os estatutos de 2019 que vigoram no partido.Na última reunião do órgão máximo do partido, há um ano, reuniu 98,3% dos votos.A votação decorreu por voto secreto.