"Chega às vezes é mais socialista do que o PS", diz ministro Pinto Luz

Política com Assinatura, Miguel Pinto Luz, assegura que negociar com o Chega “é tudo menos fácil”, mas que o Governo negoceia com todos os partidos e que “em sede da Assembleia da República temos de encontrar esses equilíbrios”. Em entrevista ao podcast da Antena 1,, Miguel Pinto Luz, assegura que negociar com o Chega “”, mas que o Governo negoceia com todos os partidos e que “”.Sobre a reforma laboral, e se admite que a proposta baixe à especialidade sem votação na generalidade, para o ministro “isso é algo que cabe ao grupo parlamentar e à minha colega do Trabalho e ao Sr. primeiro-ministro”.

“PS é partido ziguezagueante”

Nesta entrevista, mais do que querer elogiar o Chega, Pinto Luz critica o Partido Socialista (PS), desde logo na discussão sobre a reforma da lei laboral.

não é afastado de coisa nenhuma”, e acusa o partido de José Luís Carneiro de, “colocar-se sistematicamente de fora de qualquer negociação”. Aceita duodécimos?”, pergunta a jornalista. “Não vou fazer essa análise de futurologia”, responde o ministro. Garante ainda que o PS “”, e acusa o partido de José Luís Carneiro de, “”.Miguel Pinto Luz recusa traçar cenários caso o OE27 não seja viabilizado nem pelo Chega nem pelo PS. "”, pergunta a jornalista. “”, responde o ministro.

O ministro afirma que "”.Num discurso muito crítico dos socialistas, Pinto Luz diz mesmo que”.Comentando as declarações de Ferro Rodrigues, o antigo secretário-geral socialista que pediu ao PS para não viabilizar a futura proposta do Governo de Orçamento do Estado para o próximo ano, Miguel Pinto Luz afirma que “”, acrescenta. E deixa o recado: “”.

E se o PR pedir contas? “Que peça!"

Sobre a cooperação entre o Presidente da República e o Governo, Miguel Pinto Luz não teme que António José Seguro comece a pedir contas ao Governo. “Que peça! É saudável que assim seja”, declara de forma veemente.

Quem está na vida pública e que não está disponível para ouvir um piropo ou um raspanete de vez em quando, mude de vida”, sugere. fizemos exercícios de contorcionismo político à semelhança do que fez o PS” referindo-se à geringonça. ”, sugere.Ao Política com Assinatura assegura que o PSD está a governar a pensar numa maioria absoluta nas próximas eleições. E defende o partido, referindo que, perante uma vitória sem maioria absoluta, o PSD não virou as costas ao país, nem “” referindo-se à geringonça.

”, elogia o ministro.

Ministro diz que Passos Coelho é um senador, mas não concorda com a sua visão do Governo

“Eu nem sempre tenho de concordar com Passos Coelho e neste caso não concordo com muitas das afirmações que fez”, e dá um exemplo: “não concordo com a visão que Passos Coelho colocou sobre o Governo”.

Na democracia portuguesa não abundam senadores. Não convém nos darmos ao luxo de deixar de ouvir aqueles que já muito deram e têm para dar ao país”, afirma e conclui: “acho que o país se deve habituar a lidar bem com estes senadores”. Passos Coelho, e que, tal como outros antigos líderes do PSD, o antigo primeiro-ministro é bem-vindo ao Congresso Nacional do partido que se realiza nos dias 20 e 21 de junho. ”, afirma e conclui: “”.Nesta entrevista assegura que tanto o país como o PSD respeitamque se realiza nos dias 20 e 21 de junho.

Pinto Luz comenta assim as declarações do antigo primeiro-ministro que criticou o ritmo das reformas do atual Governo e reafirma aquilo que outros ministros têm dito: queQuestionado pela editora de política da Antena 1, Natália Carvalho, sobre o porquê de Pedro Passos Coelho criticar mais os Governos de Luís Montenegro do que os Governos de António Costa, o ministro das Infraestruturas e da Habitação adianta que “”.A Passos Coelho, Pinto Luz chama “” e diz que “” por ter dado muito ao país.

Liderança do PSD? “Farei a minha avaliação daquilo que será o futuro"

Questionado pela editora de política da Antena 1 sobre a disponibilidade para se candidatar à liderança do PSD, no cenário pós-Montenegro, Miguel Pinto Luz não põe de parte essa possibilidade.

estamos no início de uma longa jornada do primeiro-ministro Luís Montenegro. Acredito piamente que vamos chegar ao final desta legislatura e que teremos continuidade”. E acredita mesmo que “”.

”, revela.A poucos dias do Congresso Nacional do PSD, no qual Luís Montenegro será o único candidato à liderança, Miguel Pinto Luz desvaloriza o facto de não existirem outras candidaturas. “”, garante.

Estaleiro no aeroporto de Lisboa é “custo político”

As obras no aeroporto de Lisboa são um “custo político” para o Governo, admite o ministro das Infraestruturas.

Em nome do Governo de Portugal pedir desculpa aos portugueses por oito anos de indecisões”, enfatiza e destaca que em conjunto com o Ministro da Administração Interna tomaram decisões que tornaram as “fronteiras melhores do que estavam há quinze dias, há um mês, há dois meses”. ”, enfatiza e destaca que em conjunto com o Ministro da Administração Interna tomaram decisões que tornaram as “f”.

Pinto Luznacionais.”, lamenta.

Novo aeroporto avança a “ritmo aceleradíssimo”, garante ministro

Ainda referindo-se às críticas de Passos Coelho sobre o ritmo reformista do Governo, Miguel Pinto Luz destaca o caso da construção do novo aeroporto de Lisboa como um exemplo de “ritmo aceleradíssimo”.

está a cumprir ao dia” e que em janeiro de 2028 a empresa entregará “ao Estado português o projeto do novo aeroporto, a avaliação do impacto ambiental e as condições económico-financeiras para o executar, dentro das regras que o Governo colocou”. Assegura que a ANA Aeroportos de Portugal, responsável pelo projeto do novo aeroporto em Alcochete, “” e que em janeiro de 2028 a empresa entregará “”.Quem ficar com a TAP só no verão de 2027 é que pode entrar com o capital na empresa.

O ministro das Infraestruturas explica que isso acontece devido ao facto de “” incluir instituições que terão de se pronunciar sobre o processo.No entanto Pinto Luz esclarece que a empresa que o Governo escolher em setembro deste ano,até porque, lembra, que o pacote fiscal relativo à habitação está promulgado, mas ainda não está em vigor.Nega que as rendas estejam a subir, prevê aliás a manutenção ou mesmo a descida no preço das rendas cobradas pelos senhorios. Estima aliás uma “”. E acredita que o preço das casas vai descer. “” e critica os anteriores Governos socialistas de em oito anos não terem construído habitação.Entrevista conduzida por Natália Carvalho, editora de política da Antena 1.