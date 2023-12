Foto: Pedro Novais - Lusa

O presidente social-democrata não tem dúvidas de que o partido está no caminho certo para uma vitória nas legislativas de 10 de março. E a prova disso, segundo Luís Montenegro, é ser criticado quer pela extrema-direita quer pela extrema-esquerda.

Esta segunda-feira de manhã, no distrito de Aveiro, à margem da iniciativa "Sentir Portugal", Montenegro recorreu também à ironia e afirmou que o partido Chega ter mais votos do que o PSD “deve ser na lógica de acreditar no Pai Natal”.