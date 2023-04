Chega considera discurso de Lula no 25 de Abril uma promiscuidade

O líder parlamentar do Chega considera que o discurso de Lula da Silva, no Parlamento, no dia 25 de Abril é uma promiscuidade. Pedro Pinto lamenta que a Assembleia da República receba o Presidente do Brasil uma hora e meia antes da Sessão Solene.