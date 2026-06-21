Chega e PS falam de Congresso desligado do país, de "oposição às oposições"

O Chega diz que o discurso de Luís Montenegro esteve desligado do "país real" e que faltaram propostas estruturais.Sobre a legislação laboral, a deputada Rita Matias diz que o país está agradecido pelo partido ter evitado a viabilização do diploma.Já Marcos Perestrelo, do PS, disse à saída do encontro dos social-democratas que o congresso do PSD não trouxe "nenhuma ideia nova para o país".Defende que o PSD passou a sua reunião magna a fazer "oposição às oposições".