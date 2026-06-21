Política
Chega e PS falam de Congresso desligado do país, de "oposição às oposições"
O líder do PSD e primeiro-ministro, Luís Montenegro, fez várias críticas aos socialistas e ao Chega, depois de ter sido chumbada no Parlamento a proposta do Governo de reforma laboral, no fim da semana que agora termina. Os principais partidos da oposição falam de um congresso desligado do país e de oposição às oposições.
O Chega diz que o discurso de Luís Montenegro esteve desligado do "país real" e que faltaram propostas estruturais.
Sobre a legislação laboral, a deputada Rita Matias diz que o país está agradecido pelo partido ter evitado a viabilização do diploma.
Já Marcos Perestrelo, do PS, disse à saída do encontro dos social-democratas que o congresso do PSD não trouxe "nenhuma ideia nova para o país".
Defende que o PSD passou a sua reunião magna a fazer "oposição às oposições".
Sobre a legislação laboral, a deputada Rita Matias diz que o país está agradecido pelo partido ter evitado a viabilização do diploma.
Já Marcos Perestrelo, do PS, disse à saída do encontro dos social-democratas que o congresso do PSD não trouxe "nenhuma ideia nova para o país".
Defende que o PSD passou a sua reunião magna a fazer "oposição às oposições".