Política
"Chega é uma força de bloqueio". Mariana Leitão fala em "derrota dos portugueses e do país"
A líder da Iniciativa Liberal reagiu ao chumbo do novo pacote laboral considerando que "esta não é uma vitória da esquerda, não é uma vitória das centrais sindicais, não é uma vitória do Chega, nem tão-pouco uma vitória dos trabalhadores".
Pelo contrário, Mariana Leitão considera que estamos perante "uma derrota dos portugueses e do futuro do país". Sublinhou ainda que o Chega mostrou que mais não é do que "uma força de bloqueio".