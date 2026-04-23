Suspeita de falsas declarações de Ana Paula Martins. Chega pede envio ao MP de depoimento da ministra da Saúde

Suspeita de falsas declarações de Ana Paula Martins. Chega pede envio ao MP de depoimento da ministra da Saúde

O Chega requereu a extração do depoimento da ministra da Saúde na comissão de inquérito ao INEM para que seja enviado ao Ministério Público, por suspeitar que Ana Paula Martins prestou "falsas declarações".

Lusa /
Foto: Manuel de Almeida - Lusa

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O Grupo Parlamentar aponta "incoerências e contradições" nas declarações da governante, na audição de terça-feira na comissão de inquérito.

"Em causa está a eventual prestação de falsas declarações em sede de inquérito parlamentar, uma situação que, a confirmar-se, pode configurar matéria de natureza criminal", sustenta.

No requerimento enviado à presidente da comissão de inquérito, a deputada do Chega Marta Silva, divulgado hoje, o partido denuncia "discrepâncias entre a versões da ministra da Saúde e das diversas entidades decisivas e responsáveis por organismos do INEM e pela saúde e outros quantos responsáveis políticos", sem identificar.

O Chega considera que essas contradições se verificam também "entre declarações próprias".

O partido apela à "seriedade dos diversos grupos parlamentares para que não obstaculizem a descoberta daquilo que é o apuramento de um facto gravíssimo de mentir ao parlamento".
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